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زعماء أوروبا يسعون لـ "الحياد المناخي".. ومعارضة 3 دول

3
DECEMBER
2019
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أوضحت مسودة بيان مشترك لزعماء الاتحاد الأوروبي، أنهم سيسعون في اجتماعهم في بروكسل الأسبوع القادم، من أجل الاتفاق على وصول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد إلى الصفر بحلول عام 2050.
 
 
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، أن زعماء دول الاتحاد سيسعون في لقاء القمة يومي 12 و13 ديسمبر، إلى الموافقة على "هدف تحقيق الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050".
 
غير أن المحاولات السابقة قوبلت باعتراض بولندا والتشكيك وهنغاريا، التي تعتمد على الفحم شديد التلويث للأجواء.
 
وقالت الدول الثلاث في السابق إنها تعارض الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، خشية أن يختنق اقتصادها بسياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
 
ولإقناع معسكر الرافضين، تشير الخلاصة الواردة في مسودة البيان إلى "انتقال عادل ومتوازن اجتماعيا"، وإعلان بنك الاستثمار الأوروبي عن إطلاق استثمارات صديقة للبيئة قيمتها تريليون يورو حتى عام 2030، وضرورة ضمان أمن الطاقة، والقدرة على المنافسة في مواجهة القوى الأجنبية التي لا تتبع هذه الأهداف الخاصة بالمناخ.
 
ولا تزال المسودة التي أعدت قبل مناقشات الزعماء قابلة للتعديل، لكنها ستحتاج لاحقا إلى تأييد كل زعماء دول الاتحاد الأوروبي كي يتم الاتفاق عليها في القمة.
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