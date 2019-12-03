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اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة.. و"411" كلفته الكثير

3
DECEMBER
2019
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ألقت الشرطة اليابانية مؤخرا القبض على أكيتوشي أوكاموتو (71 عاما) بعدما اتصل بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات أكثر من 24 ألف مرة خلال العامين الماضيين.


ووفقا لصحيفة "جابان توداي" فإن المسن، القاطن في مدينة كاسوكابي، رهن التحقيق حاليا بعدما أمطر خدمة عملاء شركة "كيه دي دي آي" بعشرات الاتصالات اليومية على مدى عامين، خصوصا أن اتصالاته صعبت على موظفي خدمة العملاء تقديم الدعم لعملاء آخرين، بحسب للشركة .

"كيه دي دي آي" أوضحت أنها لم تكن تنوى التقدم بشكوى ضد عميلها، لكن واقعة معينة دفعت لتقديم شكوى ضده.وتمثلت القشة التي قصمت ظهر البعير في اتصال أوكاموتو بخدمة العملاء 411 مرة خلال أسبوع واحد مطالبا الشركة بالاعتذار عن انتهاكها لبنود العقد بينهما.

أوكاموتو، الذي أوضح أنه ضحية، قد يواجه مجموعة من التهم بموجب قانون إعاقة الأعمال، الذي يسمح بفرض عقوبات جنائية على الأفراد في حال ثبوت تعطيلهم الشركات عن أداء أعمالها العادية.

 

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