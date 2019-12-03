إيران تعتزم مد خط ملاحي إلى شرق المتوسط

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أعلن المدير التنفيذي لشركة "سبيد" للشحن السائب التابعة للخطوط الملاحية الإيرانية، محمد رضا بنائي، عن التخطيط لإطلاق خط ملاحي بحري إلى شرق البحر المتوسط لشحن السلع من موانئ إيران.

وأوضح بنائي في تصريح، امس، أنه وبالرغم من الحظر الجائر على قطاع النقل والشحن البحري، فإن شركة ملاحة إيرانية تنوي إطلاق خط ملاحي إلى شرق المتوسط وبالعكس.

وأضاف أنه يأمل في أن ترتفع حصة الأسطول الملاحي الإيراني في مجال الشحن والنقل مع إطلاق الخط، وأن تتاح إمكانية نقل السلع من شرق المتوسط والدول المطلة على البحر الأسود إلى إيران.

وأشار المدير التنفيذي لشركة "سبيد" للشحن إلى أنه وبحسب المتابعات، فإن الشركة ستتكلف بنقل كافة المنتجات حتى وزن 20 ألف طن عبر سفن متعددة الأغراض إلى البحر الأسود وشرق المتوسط.

وصرح بنائي بأنه وعند إقبال أصحاب البضائع على الخط الملاحي، يمكن حينها تسيير رحلات بواقع مرتين في الشهر.