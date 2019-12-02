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تركيا تؤكد: صفقة "إس 400" الجديدة قريبا

2
DECEMBER
2019
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أكدت أنقرة، الاثنين، على لسان مسؤول في الرئاسة التركية اعتزامها شراء منصات جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي "إس- 400"، مشيرا إلى أن الأمر سيتم "قريبا".
 
 
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في الشؤون الأمنية والخارجية بالرئاسة التركية قوله "موعد شراء مجموعة ثانية من أنظمة إس-400 مسألة فنية فحسب. أعتقد أنه سيتم قريبا"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
لكن المسؤول التركي رفض إعطاء موعد محدد لذلك.
 
وكان مسؤول عسكري روسي قال في أواخر نوفمبر الماضي إن هناك مفاوضات مع تركيا لشراء المنصات الجديدة.
 
وأوضح المدير العام لمؤسسة "روس إبورون إكسبورت" المسؤولة عن الصادرات العسكرية الروسية، ألكسندر ميخييف، أن موسكو مستعدة لبيع الأتراك الدفعة الجديدة من المنظومة الدفاعية.
 
وأضاف أن موسكو تأمل في إبرام الاتفاق في النصف الأول من العام المقبل (2020).
 
وقال إن موسكو وأنقرة تبحثان بجدية استغلال أنقرة بندا اختياريا في العقد الأصلي، يقضي بأن تتسلم المزيد من أنظمة إس-400، وإن المحادثات تتركز على الأمور المالية.
 
ومثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، التي علقت مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج طائرات إف-35 المقاتلة، بعد أن كانت فيه بلدا مشتريا ومنتجا، عقابا لها على شراء منظومة إس-400 في وقت سابق من العام الحالي.
 
وسلمت روسيا تركيا خلال العام الجاري 4 منصات من النظام الصاروخي، بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار.
 
وتقول تقارير في الإعلام الروسي إن المفاوضات الجديدة تتعلق بأربع منصات جديدة.
 
وبدأت تركيا، أواخر نوفمبر الماضي، اختبار منظومة الدفاع الصاروخي، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.
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