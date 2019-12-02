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رئيس أوكرانيا: لم أقل لترامب "أعطيك هذا فتعطيني ذلك"

2
DECEMBER
2019
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نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرة جديدة، حصول أي اتفاق مقايضة مع نظيره الاميركي بشأن المساعدة العسكرية الأميركة إلى بلاده رغم الإفادات في هذا الصدد خلال إجراءات عزل دونالد ترامب.
 
 
وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها الاثنين مجلة دير شبيغل الالمانية وصحف تايم ولوموند وغازيتا فيبورسا "لم أتحدث على الإطلاق مع الرئيس الأميركي بهذه التعابير: أعطيك هذا وتعطيني ذلك".
 
وأضاف أنه: "لا يفهم على الإطلاق" الاتهامات بحصول ابتزاز في هذا الصدد، في إطار إجراء عزل الرئيس الأميركي وأنه"لا يريد إعطاء الانطباع بأننا متسولون" في أوكرانيا.
 
وبدأت القضية خلال مكالمة هاتفية حصلت في 25 يوليو ويشتبه في أن الرئيس الأميركي الجمهوري مارس خلالها ابتزازا على كييف مشترطا استئناف المساعدات العسكرية الأمركية بإطلاق تحقيقات في أوكرانيا بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونجله الذي يعمل لدى مجموعة غاز أوكرانية.
 
وأكد السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، بشكل صريح حصول مثل هذه المقايضة وذلك وفقا "لرغبات الرئيس".
 
من جانب آخر، خفف الرئيس الأوكراني في هذه المقابلة من حجم التوقعات قبل القمة المرتقبة حول أوكرانيا في 9 ديسمبر في باريس، حيث سيلتقي للمرة الأولى بشكل ثنائي نظيره الروسي فلاديمير بوتن.
 
وأكد أن توقف النزاع في شرق أوكرانيا، مع الانفصاليين الموالين لروسيا، لا يمكن أن يبحث إلا بعد "محطات تمهيدية".
 
وقال إن الأولى تتعلق "بتبادل أسرى ضمن مهل معقولة"، ثم يجب التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار وسحب كل القوات المسلحة لكي يمكن التفكير في انتخابات محلية في المناطق التي تشهد نزاعا.
 
وأضاف الرئيس الأوكراني "إذا تمت تسوية هذه النقاط الثلاث، فسنرى حينئذ ما إذا كان كل الناس يريدون إنهاء الحرب قائلا "في ما يتعلق بنا، نريد ذلك بكل تأكيد لكننا سنرى ما إذا كانت روسيا تريد ذلك فعليا".
 
وستكون تلك أول قمة أيضا منذ 2016 بهذه الصيغة التي يطلق عليها اسم "النورماندي" والهادفة الى دفع عملية السلام قدما في شرق أوكرانيا، حيث أوقعت الحرب أكثر من 13 ألف قتيل.
 
والعلاقات بين روسيا وأوكرانيا متوترة منذ وصول موالين للغرب إلى الحكم في كييف عام 2014 وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم ونشوب حرب مع الانفصالين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
 
لكن تم تحقيق تقدم بين كييف وموسكو منذ وصول زيلينسكي، المؤيد أكثر من سلفه للحوار،إلى السلطة في أبريل.
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