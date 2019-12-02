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متعة الملاهي تحولت إلى "كارثة" في لحظة

2
DECEMBER
2019
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رصدت مقاطع فيديو لحظات مخيفة عاشها عدد من رواد الملاهي في تايلاند، بعد خطأ خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة.
ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، مجموعة من رواد الملاهي يستمتعون بلعبة رافعة الكراسي التي تتحرك بسرعة كبيرة.
 
وبدا المشاركون في اللعبة مستمتعين بها، خاصة أنها ترفع  نسبة الأدرينالين في الدم، وتجعل المرء وكأنه في خلاط.
 
لكن وفي مشهد مخيف جرى في لمح البصر، قذفت العارضة العملاقة 6 أشخاص في الهواء، بعدما أخفق حزام الأمان في تحقيق الغاية التي وضع من أجلها.
 
ومن بين الذين أطاحت بهم العارضة صبي اصطدم بحاجز ثم وقع على الأرض، وأصيب بجروح.
 
ووقعت المشاهدة المروعة في مدينة لوبوري، وسط تايلاند، مساء الأحد.
 
ووصلت الشرطة على الفور، حيث أمرت بإغلاق المكان بعد تحقيق مع المالك.
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