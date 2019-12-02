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مقتل رجال إنقاذ فرنسيين في مهمة "إنقاذ"

2
DECEMBER
2019
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لقي 3 رجال إنقاذ فرنسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية قرب مرسيليا خلال تنفيذ مهمة في مناطق تضربها الفيضانات في جنوب فرنسا، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية، الاثنين.
وفُقد الاتصال بالمروحية "اي سي 145" واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة إنقاذ استطلاعية فوق منطقة فار، مساء الأحد.
 
وعُثر على جثث الرجال الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفق بيان صادر عن وزير الداخلية كريستوف كاستانير.
 
وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مسببات الحادث، والظروف التي رافقته.
 
وأضاف بيان كاستانير ونونيز أنه "بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا أيضا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين".
 
وقُتل شخصان، الأحد، جراء الفيضانات في منطقة الريفييرا، التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتسببت بفيضانات قوية.
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