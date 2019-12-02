"شارلي إيبدو" تغضب الفرنسيين بكاريكاتير "النعش"

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فجرت أسبوعية، شارلي إيبدو، الفرنسية موجة غضب، بعدما نشرت رسوما كاريكاتورية حول حادث تحطم مروحيتين للجيش الفرنسي في مالي الذي أودى بحياة 13 جنديا.

وأعرب رئيس أركان سلاح البر في الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركارد عن "غضبه" من الرسوم التي تناولت الجنود القتلى

وغرد رئيس الأركان معربا عن "استياء عميق وعدم فهم إزاء هذه الرسوم من شارلي إيبدو".

وتابع "أفكاري تذهب أولا إلى عائلات هؤلاء الجنود الذين قتلوا خلال أداء واجبهم للدفاع عن حرياتنا".

وفي رسالة موجهة إلى رئيس تحرير المجلة المعروف بـ"ريس"، اتهم رئيس الأركان المجلة بتدنيس فترة حداد العائلات الحزينة.

وأثار مصرع 13 جنديا في اصطدام مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الإرهابيين في مالي صدمة كبرى في فرنسا.