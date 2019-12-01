بالفيديو - لحظة السيطرة على منفذ عملية لندن الأخيرة

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تداولت وسائل إعلام غربية السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة السيطرة على منفذ الهجوم الأخير في العاصمة البريطانية لندن، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وأظهر الفيديو ملاحقة ثلاثة أشخاص للمهاجم عثمان خان (28 عاما)، بعد طعنه مجموعة من الأشخاص، فقام أحدهم بتوجيه خرطوم مياه قوي لمكافحة الحرائق نحوه، فيما قام الثاني بضربه، قبل أن يتمكن الثالث من السيطرة عليه وطرحه أرضا.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت الجمعة الماضي، أن منفذ هجوم الطعن في لندن، هو سجين أدين بجرائم متعلقة بالإرهاب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أن منفذ الهجوم يدعى عثمان خان، 28 عاما، وخرج من السجن شريطة أن يظل تحت المراقبة.