"جثة و6 قتلى جدد".. حادثة غريبة لسيارة إسعاف

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لقي 6 أشخاص حتفهم عندما اصطدمت سيارة إسعاف تنقل جثة شخص بشاحنة شرقي نيبال.

وأوضحت الشرطة أن التصادم وقع في وقت متأخر مساء أمس السبت بالقرب من هاريبور، وهي قرية تبعد حوالي 353 كيلومترا غربي العاصمة كاتماندو.

وأوضح ضابط شرطة أن الحادث ربما وقع نتيجة السرعة وانعدام الرؤية على الطريق السريع بسبب الضباب.

وتشيع حوادث الطرق في نيبال، وغالبا ما يلقى باللوم فيها على المركبات القديمة وعدم صيانة الطرق السريعة وقلة السلامة على الطرق والقيادة في حالة سكر.

يشار إلى أنه قد قتل ما لا يقل عن 550 شخصا في حوادث سير في نيبال منذ منتصف يوليو، وفقا للشرطة.