بالصور السرقة المليارية.. الشرطة الألمانية تنشر صور "الكنز"

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نشرت الشرطة الألمانية صورا للقطع الثمينة التي سرقها لصوص من متحف "دريسدن غرين فاولت" في ألمانيا، الذي يعتبر أحد أقدم المتاحف في العالم.

وتظهر الصور التي نشرها موقع الشرطة الألمانية على الإنترنت فداحة السرقة التي لحقت بالمتحف الذي يقع في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

وبحسب الشرطة، فقد سرق اللصوص قبل أيام عدة، تحت جنح الظلام، مقتنيات من المتحف، الذي افتتح عام 1723.

واستخدم اللصوص "فأسا" لكسر النافذة والدخول، قبل أن يتوجهوا بهدف محدد لإحدى الكبائن التي تحتوي على المجوهرات، بمساعدة المصابيح اليدوية.

وتجمع المجوهرات المسروقة بين العراقة التاريخية، إذ صنعت قبل مئات السنين، والإبداع في التصميم الذي يعتمد غالبه على الألماس.

ومن بين هذه المجوهرات، سيف مع غمده يبلغ طوله نحو متر، ويزن نحو 550 غراما، ويتكون من 800 قطعة من الألماس.

وتضم قائمة المسروقات أيضا: جوهرة النسر الأبيض، وقلادة الدرر البيضاء، المكونة من 177 لؤلؤة، والدبوس المزخرف الذي يحتوي على 660 قطعة من الألماس، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.

وتقول صحيفة "ذا بيلد" الألمانية، إن قيمة المسروقات تقارب مليار يورو.