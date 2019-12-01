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شجاعة منقطعة النظير.. هكذا أوقفوا المهاجم على جسر لندن

1
DECEMBER
2019
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أظهر شريط فيديو جديد لحظات السيطرة على منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة. 
 
ويظهر الفيديو الذي نشرته صحف بريطانية، الأحد، 3 أشخاص يلاحقون المهاجم عثمان خان، قام اثنان منهما برشه بأنبوبة مطافئ الحريق، فيما عمد الثالث إلى طرحه أرضا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة.
 
ووصفت الصحف البريطانية هؤلاء الأشخاص بـ"الأبطال"، خاصة أنه تمكنوا من منعه من ارتكاب مزيد من أعمال القتل، بعدما سحبوا السكين التي كانت بحوزته.
 
وفر كثيرون من المكان بعدما أمر ضباط الشرطة الموجودين بمغادرة الجسر.
 
وكان خان هاجم بسكين عددا من المارة في لندن، وقتل اثنين منهم، وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن يفر من المكان.
 
وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.
 
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم في جسر لندن.
 
وذكرت الشرطة أن منفذ هجوم لندن هو عثمان خان، 28 عاما، وسبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية، وأفرج عنه من السجن العام الماضي
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