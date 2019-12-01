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احتجاجات واسعة في تل ابيب ومطالبات باستقالة نتنياهو

1
DECEMBER
2019
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تظاهر آلاف المحتجين في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص دعوا نتنياهو إلى الاستقالة، هاتفين: "استقل يا نتنياهو، إسرائيل أكثر أهمية!" و"الديمقراطية القوية، إسرائيل القوية!".

 

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر 1500 إسرائيلي من المعسكر الديمقراطي، في تل أبيب، مطالبين باستقالة نتنياهو، وذلك بعد يومين من توجيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء، بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، كما جرت مظاهرة مماثلة في مدينة بيتاح تكفا (وسط البلاد).

 

وجاءت احتجاجات السبت بعد أيام من مظاهرة حاشدة نظمها أنصار نتنياهو أمام متحف تل أبيب، تعبيرا عن دعمهم لرئيس الوزراء، وذلك بعد توجيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبنت، لائحة اتهام في حقه.

 

ونظمت المظاهرة التي شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص تلبية لنداء وجهه نتنياهو لأنصاره، وكان المحتجون يرفعون شعارات مناوئة للشرطة والنيابة العامة متهمين إياهما بـ"الابتزاز" و"البلطجة".

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