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لأول مرة.. "فيسبوك" يصدر إشعارا لتصحيح "الأخبار الكاذبة"

30
NOVEMBER
2019
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أصدر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول إشعار تصحيح على منشور لأحد مستخدمه، وذلك بناء على طلب من حكومة سنغافورة.
 
وقال فيسبوك إنه أصدر إخطارا بتصحيح منشور لأحد المستخدمين بناء على طلب من حكومة سنغافورة، لكنه دعا إلى اتخاذ نهج متأن في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"، وذلك من أجل حماية حرية التعبير.
 
وأضاف الإخطار الذي اطلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة إن"فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وأدُرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكن مستخدمين آخرين داخل وخارج البلاد، تمكنوا من الإطلاع عليه.
 
وقالت حكومة سنغافورة الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر.
 
وذكر متحدث باسم فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني:"بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة".
 
وتابع البيان: "نظرا لأنها الأيام الأولى لسريان القانون فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه".
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