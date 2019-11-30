living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العملات الرقمية لتفادي العقوبات..جريمة عقوبتها السجن 20 عاما

30
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وزارة العدل الأميركية، إن السلطات ألقت القبض على مواطن أميركي مقيم في سنغافورة، بتهمة مساعدة كوريا الشمالية على استخدام تكنولوجيا العملات الرقمية، في تفادي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.
 
 
وقال الادعاء الاتحادي في مانهاتن، الجمعة، إن فيرجيل غريفيث، سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في أبريل، لحضور مؤتمر سلسلة الكتل والعملات الرقمية‭ ‬المشفرة في بيونغ يانغ، رغم أن وزارة الخارجية الأميركية لم تمنحه تصريحا بهذا.
 
 
وأضاف الادعاء، إن غريفيث الحائز على درجة الدكتوراه من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا، قدم في المؤتمر عرضا تفصيليا طرح فيه موضوعات نالت موافقة مسبقة من مسؤولي كوريا الشمالية، وقدم معلومات تقنية ثمينة، وشارك في أحاديث عن استخدام تقنية العملات المشفرة لتفادي العقوبات ولغسل الأموال، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وألقي القبض على غريفيث يوم الخميس في مطار لوس أنجلوس الدولي، ووجه إليه الاتهام بالتخطيط لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وهو اتهام قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout