بوغدانوف: خبراء روس قد يفتشون مطارات المنتجعات المصرية مجددا قبل نهاية العام

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لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قيام خبراء أمن الطيران الروس بتفتيش جديد للحالة الأمنية في مطارات المنتجعات المصرية قبل نهاية العام الجاري.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان من المحتمل قيام الخبراء الروس بتفتيش مدى مطابقة تلك المطارات لمعايير الأمن والسلامة الروسية في ديسمبر المقبل، قال بوغدانوف: "طبعا، بالتأكيد".

وسبق أن فتش الخبراء الروس مطاري مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في نهاية عام 2018 وفي أبريل الماضي، وذلك بهدف فحص الإجراءات الأمنية هناك بكافة مراحلها، بدءًا من دخول الركاب مبنى المطار والتسجيل للرحلة حتى الصعود إلى متن الطائرة، بما في ذلك فحص الأمتعة وعملية تحميلها، ومراقبة عمل موظفي المطار، وإيصال الوجبات إلى متن الطائرة.

وكانت مصادر روسية رجحت في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر إلى العام القادم ، وذلك بعد أن استخلص خبراء أمن الطيران الروس أن تلك المطارات لا تزال غير مطابقة لمعايير السلامة الروسية.