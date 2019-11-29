محتجو هونغ كونغ يدعون لاحتجاجات جديدة والشرطة تنسحب من جامعة

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حشد المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ الدعم لمزيد من الاحتجاجات في مطلع الأسبوع مع انسحاب الشرطة، اليوم الجمعة، من حرم جامعة، شهد بعض أسوأ الاشتباكات مع قوات الأمن في الاضطرابات المستمرة منذ نحو ستة أشهر.

وبعدما أصابت مشاهد العنف في جامعة بوليتكنيك المدينة بشلل جزئي منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، ساد هدوء نسبي على مدى أسبوع منذ الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد وفاز فيها المرشحون المؤيدون للديمقراطية بأغلبية كبيرة.

واستخدم نشطاء في المدينة وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن سلسلة من الاحتجاجات تهدف للحفاظ على زخم حركتهم التي حظيت بدعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وحذرت الصين، التي تسعى لإنهاء حرب تجارية طاحنة مع الولايات المتحدة، واشنطن من "إجراءات مضادة صارمة" بعدما وقع ترامب على تشريع للكونغرس يدعم المحتجين يوم الأربعاء.

ويعتزم المحتجون التجمع أمام القنصلية البريطانية في السابعة مساء اليوم الجمعة (1100 بتوقيت غرينتش) لحث الحكومة البريطانية على حماية مواطنيها المقيمين في المدينة.

يأتي ذلك بعدما قال موظف سابق في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ، إنه تعرض للضرب والحرمان من النوم والتقييد بالأغلال على أيدي الشرطة السرية الصينية بهدف إجباره على الإدلاء بمعلومات عن نشطاء يقودون الاحتجاجات.