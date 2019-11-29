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القضاء العراقي يشكل لجنة تحقيق بمقتل متظاهرين في الناصرية

29
NOVEMBER
2019
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيقية بأحداث القتل التي طالت المتظاهرين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، خلال اليومين الماضيين.
 
 
وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار البيرقدار، إن "القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيقية من ثلاثة نواب رئيس محكمة استئناف محافظة ذي قار(مركزها الناصرية) للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".
 
وشهدت مدينة الناصرية وأنحاء أخرى من محافظة ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.
 
وفي غضون ذلك، أفاد مصدر مطلع لـ RT، مساء الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات في محافظة ذي قار إلى 25 شخصا إضافة إلى أكثر من 150 جريحا.
 
وسبق أن لوح محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، بالاستقالة من منصبه، مطالبا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإبعاد ومحاسبة اللواء جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة في ذي قار "لإخلاله بأمن" المحافظة، كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة".
وأقال عبد المهدي الشمري من منصبه واستدعاه "للتداول"، كما وجه بإجراء تحقيق في أحداث ذي قار وكذلك النجف.
روسيا اليوم
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