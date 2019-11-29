فنزويلا... إحباط انقلاب

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توافق وزارة الخارجية الفنزويلية نظيرتها الروسية في رأيها عن "حرب" الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا على حسابه على موقع "تويتر":

نتفق مع وزارة الخارجية الروسية على أن محاولة واشنطن الانقلابية في فنزويلا فشلت.

وكان ألكسندر شيتينين، رئيس دائرة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية قد قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة فشلت في حربها الخاطفة على حكومة نيكولاس مادورو رغم أنها لجأت إلى استخدام سلاح العقوبات.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وأعلنت الولايات المتحدة دعمها له بينما وصفه الرئيس الفنزويلي مادورو بصنيعة الولايات المتحدة.