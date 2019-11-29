نقل 9 سياح روس إلى العناية المركزة في الدومينيكان

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قالت الشركة السياحية "أنكس"، لوكالة "سبوتنيك"، إن 21 شخصاً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى بعد حادث السير الذي وقع في جمهورية الدومينيكان، تسعة منهم في العناية المركزة.

وقال مكتب الشركة: "يبقى 21 شخصاً في المستشفى، تسعة منهم من العناية المركزة. ويتم تزويد الأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات بالسكن والغذاء".

وأشارت الشركة إلى أن ثمانية أشخاص يغادرون إلى موسكو غداً.

وقالت السفارة الروسية في فنزويلا، في 21 من الشهر الجاري، إن حافلة كانت تقل 39 سائحا روسيا تعرضت لحادث أثناء توجهها إلى مطار جمهورية الدومينيكان، مؤكدة أنه لم تقع أية وفيات بينهم.