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ألمانيا.. نصف مليون يورو لمن يقبض على "عصابة الكنز"

29
NOVEMBER
2019
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خصصت السلطات الألمانية مكافأة بقيمة 500 ألف يورو، مقابل الإدلاء بأي معلومات تساعد في استرداد مجوهرات من القرن الثامن عشر، تمت سرقتها من مقتنيات فريدة في مدينة درسدن.


وسرق لصوص دبوس زينة كبيرا من الألماس وكتفية ألماس، وغيرها من الكنوز من متحف درسدن غرين فولت في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وقالت الشرطة والإدعاء العام في بيان مشترك الخميس: "لن ندخر جهدا لحل هذه القضية".

ووصفت ماريون أكرمان، مديرة المتحف، المجوهرات المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن"، وقالت إن من المستحيل بيعها في السوق المفتوحة، حسبما نقلت "رويترز".

وتتولى لجنة تحقيق مكونة من 40 عضوا العمل على هذه القضية.

ويعد "غرين فوت" أحد أقدم المتاحف في العالم، وتم تأسيسه عام 1723، ويحتوي على نحو 4 آلاف قطعة من الذهب والأحجار الكريمة وغيرها من الكنوز.

 

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