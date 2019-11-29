كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة منصة إطلاق صواريخ

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قالت وسائل اعلام حكومية مساء الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على "اختبار ناجح" لنظام صاروخ متعدد الاطلاق كبير وعبر عن "رضاه الكبير".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصير المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الخميس فيما يبدو أنه أحدث محاولة لإطلاق قاذفات صواريخ جديدة متعددة بعد ثلاثة اختبارات سابقة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية (KCNA) في بيونغ يانغ أن عملية الإطلاق تهدف إلى دراسة التطبيق القتالي للسلاح الذي أثبت "تفوقه العسكري والفني وموثوقيته القوية".

وتم عقد القمة الشهيرة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، في شهر أيلول/سبتمبر 2018، بعد قطيعة دامت منذ الحرب التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية عام 1950، استمرت حتى عام 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار، دون توقيع معاهدة سلام بين الكوريتين حتى الآن .