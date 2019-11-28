بالفيديو... ميركل: حرية التعبير لديها حدود وهي تبداء حين تنتهك كرامة الاخرين

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صرحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم خلال مشاركتها في حفل لاتحاد الغرف التجارية في برلين: لدينا حرية التعبير في بلدنا، ولكل من يزعم انهم لا يستطيعون ابداء ارائهم بحرية اقول لهم: اذا ابديتم رأيكم جهارا فيجب ان تتوقعوا حقيقة انه سيأتي احد يعارضكم.

وأضافت: التعبير عن ارائكم لا يأتي من دون ردة فعل. بل حرية التعبير لديها حدودها، الحدود تبداء حين تنتشر الكراهية، تبداء الحدود حين تنتهك كرامة الاخرين، هذا الصرح كان وسيبقى يعارض الخطابات المتطرفة. والا مجتمعنا لن يبقى المجتمع الخر الذي كان عليه