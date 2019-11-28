صورة جديدة لـ" آل أوباما " تثير الإعجاب

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احتفل الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، صحبة زوجته ميشيل وابنتيه ساشا وماليا بعيد الشكر بشكل عائلي.

ونشرت ميشيل، أول سيدة من أصول إفريقية تدخل البيت الأبيض، أمس الأربعاء، صورة لهذا الاحتفال على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، أثارت إعجاب متابعيها.

وتفاجأ المتابعون بتغير شكل ساشا (18 عاما)، البنت الصغرى لأوباما، حيث قال البعض إنها كبرت بسرعة وتغيرت ملامحها وأصبحت أجمل إضافة إلى أنها تفيض أنوثة، فيما لم تتغير الابنة الكبرى ماليا (21 عاما) كثيرا.

ويحتفل الأمريكيون، اليوم الخميس، بعطلة عيد الشكر، الذي يوافق دائما رابع أسبوع من شهر نوفمبر، ويعود تاريخ الاحتفال به إلى أوائل القرن الـ17، عندما بدأت أمريكا في استقبال المهاجرين الأوروبيين.