خطأ طيار وراء تحطم الطائرة في روسيا بـ2016.. وفلاي دبي توضح

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن تحقيق للجنة الطيران الدولية التي مقرها موسكو، أن خطأ طيار أدى إلى تحطم طائرة لشركة فلاي دبي في روسيا في 2016.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 وتديرها شركة فلاي دبي للطيران ومقرها دبي في الساعات الأولى من صباح يوم 19 مارس عام 2016 في مطار روستوف أون دون في جنوب روسيا.

وذكر البيان أن الطائرة تحطمت في ثاني محاولة لها للهبوط بعد إقلاعها من دبي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 62 شخصا.

فلاي دبي توضح

ومع صدور التقرير النهائي الصادر عن لجنة الطيران المشتركة لحادث الرحلة FZ 981، أصدرت "فلاي دبي" إحاطة إعلامية وجهت في مستهلها العزاء لأسر الضحايا، قائلة "لن ننسى أولئك الذين فقدناهم على متن رحلة FZ 981 وتعازينا لأولئك الذين يواصلون الحزن لفراقهم. سيبقى فريق الرعاية المخصص لمساعدة العائلات متوفرا على مدار الساعة".

وأضافت فلاي دبي: "تود فلاي دبي أن تشكر لجنة الطيران المشتركة (IAC) والسلطات الروسية والممثلين المعتمدين على عملهم. وأثناء التحقيق الرسمي، عينت فلاي دبي عددًا من الخبراء، مع مراعاة بروتوكولات الملحق 13 للإيكاو، لمراجعة البيانات الفعلية وذلك لإجراء تحقيق داخلي شامل، وكذلك تقديم ردود موضوعية على المحقق المسؤول".

فلاي دبي تقر بالاستنتاجات

وكشفت "في الحوادث التي لها صلة بالعوامل البشرية، من المهم استنفاد جميع السيناريوهات الممكنة عند تفسير البيانات الواقعية. من أولويات الصناعة فهم جميع العوامل المحتملة المساهمة في مثل هذا الحادث المأساوي وضمان مشاركة الأفكار الهامة التي يمكن أن تجعل الطيران أكثر أمانًا. تقر فلاي دبي بالاستنتاجات والتوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق. لقد أخذنا التزاماتنا على محمل الجد ونفذنا جميع التوصيات المتطلبة منا إلى جانب إجراءات إضافية تفوق تلك المحددة في التقرير النهائي".

وأضافت "منذ وقوع الحادث، كانت أولوياتنا دعم الأسر المتأثرة، وإجراء مراجعة شاملة لعملياتنا وأنظمتنا الداخلية، ودعم المحقق المسؤول. سيبقى السعي وراء تحسينات السلامة أولية في عملياتنا. وقت وقوع الحادث، استوفت فلاي دبي جميع المتطلبات التنظيمية. بعد مراجعة شاملة للتقرير المؤقت ومسودة التقرير النهائي والتحقيق الداخلي الذي أجرته فلاي دبي، اتخذت الشركة وبالتنسيق مع هيئتنا التنظيمية وهي الهيئة العامة للطيران المدني، عددًا من التدابير الاحترازية قبل نشر التقرير النهائي".

مراجعة داخلية شاملة

وأوضحت "وبعد نشر التقرير المؤقت في 20 أبريل 2016، أجرت فلاي دبي مراجعة داخلية شاملة بمشاركة خبراء متخصصين في هذا الموضوع. قامت الناقلة بإجراء تحسينات تشغيلية استباقية لكل من التدريب على أجهزة المحاكاة والفصول الدراسية لزيادة الوعي وتعزيز فهم الارتباك المكاني. علاوة على ذلك، قامت فلاي دبي بعمل إضافات إلى إجراءات التشغيل القياسية وأدلة الشركة المصنعة. تم تدريب جميع الطيارين على هذه التحسينات والتي تفوق المتطلبات التنظيمية".

وستواصل فلاي دبي العمل عن كثب مع شركائها في الصناعة والهيئة التنظيمية لتبادل الخبرات بهدف مشترك هو تعزيز السلامة الجوية".

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، غيث الغيث، "تهدف فلاي دبي إلى التعويض العادل للأشخاص والأسر التي فقدت أحباءها عقب الحادث. لقد توصلنا حتى الآن إلى تسوية معظم المطالبات ولا يزال من أولوياتنا مواصلة هذه العملية".