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اشترت سترة لتكتشف "مفاجأة منسية" في جيبها

28
NOVEMBER
2019
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اشترت سيدة سترة من متجر لبيع الملابس المستعملة، لكنها شعرت بأنها باتت "في ورطة" بعد أن وجدت خاتم زواج "باهظ الثمن" نسيه شخص ما في جيبها.


وقالت السيدة الأميركية التي تدعى هيثر غاردنر، إنها اشترت سترة زرقاء من أحد المتاجر في ولاية أيداهو أكتوبر الماضي، لتهديه إلى صديقها داستن.

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فإن داستن ارتدى السترة مرات عدة، قبل أن يكتشف أثناء ملاعبته لابنة صديقته شيئا مخفيا داخل جيبها، ليفاجأ بأنه خاتم زواج باهظ الثمن على ما يبدو.وعلى الفور قررت السيدة نشر صورة السترة على حسابها في موقع "فيسبوك"، على أمل أن تجد صاحبها السابق لترد إليه خاتمه.

ولفتت مبادرة السيدة وسائل الإعلام، وقالت في تصريحات إلى إحدى محطات التلفزيون: "لقد وجد خطيبي شيئا ذا دلالة عاطفية كبيرة، لذلك قررنا أن نعيد الخاتم إلى مالكه الحقيقي".

وأوضحت أنها لم تنشر أي مواصفات للخاتم حتى لا يطالب به من لا يستحقه، مردفة: "لو كنت مكان ذلك الشخص كنت سأشعر بالضياع والدمار لفقدانه. آمل أن أجد المالك وأن أفعل الشيء الصواب بإعاده الخاتم إليه".

 

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