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ساركوزي: نحن لم نعد محور العالم

28
NOVEMBER
2019
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قال الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، إن دور الغرب على المستوى العالمي تراجع، وأكد أن الشرق الآن بات يمثل المحور الأهم.

 

وأكد ساركوزي في مداخلة ألقاها في جامعة "فرانسيسكو دي فيكتوريا" بمدريد: "على مدى قرون كان الغرب محور العالم، واليوم انتقل المحور إلى الشرق، من بين 7 مليارات إنسان سكان العالم، 4 مليارات منهم يعيشون في آسيا، نحن لم نعد محور العالم، والديمغرافيا هي أحد الأسباب".

 

وأوضح الرئيس الفرنسي الأسبق في كلمته أن الأزمة في الاتحاد الأوروبي ناجمة عن أفكار عفا عنها الزمن، كما أن أوروبا باتت 4 وليست فقط واحدة، شينغين، واليورو، والدفاع، والاتحاد، داعيا إلى التخلي عن المفاهيم القديمة والتفكير في "أوروبا المستقبلية".

 

وأضاف ساركوزي أن الوضع الحالي أدى إلى حالة الـ"بريكست"، التي وصفها بأنها "جنون ودراما وتناقض تاريخي".

 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، سبق ساركوزي في مثل هذه التصريحات، حيث أعلن في أغسطس الماضي، أن العالم يعيش نهاية عصر الهيمنة الغربية فيه، وهناك دول أخرى، بينها روسيا، تأتي لتغير النظام العالمي.

 

كما أشار ماكرون إلى أن النظام الدولي أخذ يتغير بصورة غير مسبوقة، وأن التغيرات تجري في جميع المجالات بوتيرة تاريخية.

روسيا اليوم
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