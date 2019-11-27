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"لعنة اليانصيب" تداهم فائزا بها.. قتل طفليه وانتحر

27
NOVEMBER
2019
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تحولت أموال اللوتاري (اليانصيب) التي فاز فيها رجل بريطاني إلى نقمة، دفعته إلى قتل طفليه وطعن زوجته ثم الانتحار.
 
 
وبدأت مشكلات العائلة تتفاقم بعدما فاز الزوج بجائزة يانصيب قيمتها 50 ألف دولار أميركي.
 
وبحسب ما أوردت صحيفة "مترو" البريطانية، فقد نشب خلاف بين الزوج دافيد ستوكس وزوجته، التي اتهمته بإنفاق أموال الجائزة على فتيات الليل.
 
وتصاعدت القصة عندما انكشف سر ستوكس، حيث عثرت الزوجة سالي على هاتف سري لزوجها البالغ من العمر (43 عاما)، كان يخفيه في المطبخ.
 
وكانت شاشة الهاتف تحتوي تنبيهات عن مواعيد، حجزها زوجها مع إحدى فتيات الليل.
 
وبعد المواجهة الأولى بينهما تركت الزوجة المنزل وحدها، وعندما عادت هاجمها زوجها بعصا وحاول خنقها بوسادة، وفقما قالت في شهادتها أمام القضاء البريطاني.
 
وأثناء الشجار مع زوجها قال لها الأخير إن الأمر بسبب خطأها هي، لكنها أكدت أن "الغلطة غلطته" بسبب علاقاته مع فتيات الليل، وأخبرها الرجل أن طفليهما ماثيو (5 أعوام) وآدم (11 عاما) كانا في عناية شخص ما، لكن في الحقيقة كان هو قد قتلهما.
 
وفي وقت لاحق، طعن الزوج زوجته في الظهر بعدما اتخذها رهينة في المنزل الذي حاصرته الشرطة، وعندما اقتحم عناصرها المكان وجدوه ميتا.
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