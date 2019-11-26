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وزير أميركي: ترامب مثل أوباما "اختارهما الرب"

26
NOVEMBER
2019
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اعتبر وزير الطاقة الأميركي ريك بيري أن الرئيس الحالي دونالد ترامب قد اختاره الرب، مثل سلفه الديمقراطي السابق باراك أوباما، مع أن دونالد ترامب أكد أنه كان يمزح عندما قال أنه "مختار" من الله.
 
وأوضحج بيري في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "هل تعرفون باراك أوباما لا يصبح رئيسا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترامب".
 
وكان ترامب وصف نفسه في مؤتمر صحفي بأنه "مختار" من الله لخوض حرب تجارية مع الصين، لكنه أكد بعد ذلك أنه كان يمزح وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.
 
وفي إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري، مضمون حوار أجراه مؤخرا مع الرئيس الجمهوري.
 
وصرح أنه أوضح لترامب "أعرف أن الناس قالوا إنك ذكرت أنك مختار. وأنا قلت إذا كنت مسيحيا مؤمنا، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم".
 
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رد خلال زيارة لاسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترامب اختير "للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني". وقال "كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن".
 
وورد اسم بيري مرارا كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترامب التي يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي.
 
ورأى بيري في المقابلة نفسها إن ترامب سيخرج من هذه القضية الاستثنائية من دون أن تتم إقالته، قائلا: "إنه فرد استثنائي".
 
وكان ترامب أعلن في أكتوبر رحيل بيري في نهاية العام الجاري، مشيدا "بالعمل المميز" الذي قام به.
 
ومع ذلك، لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة، فقد وصف حاكم تكساس السابق، المرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016، خصمه ترامب في 2015 بأنه "سرطان للتيار المحافظ".
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