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بالصور.. آلاف الأغنام في مأساة بعرض البحر

26
NOVEMBER
2019
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حاولت سلطات الميناء الرومانية، الاثنين، إعادة سفينة انقلبت إلى وضعها الطبيعي لإنقاذ آلاف الأغنام المحاصرة قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود.
 
وانقلبت السفينة "كوين هند" المسجلة في بالاو على جانبها بعد فترة قصيرة من مغادرتها ميناء ميديا في رومانيا، في طريقها إلى السعودية، الأحد.
 
وجرى إنقاذ طاقم السفينة، ومعظمهم سوريون.
 
وقال ضابط من سلطات البحرية الرومانية طالبا عدم نشر اسمه "هناك آمال في أن نتمكن من إنقاذ الكثير من الأغنام لأنها محاصرة تحت ظهر السفينة في جيوب هوائية".
 
وأضاف "لكن عمليات تخفيف حمولة السفينة وإعادتها إلى وضع الطفو في غاية الصعوبة، وقد تستغرق عدة أيام".
 
وأظهرت لقطات من طائرات مسيرة عرضتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) جثث عشرات من الحيوانات الغارقة بالقرب من السفينة.
 
وذكر المسؤول البحري أنه لم يتم إنقاذ سوى 50 فحسب من الأغنام الموجودة على متن السفينة وعددها 14 ألفا. وأضاف أن عددا من قوارب القطر، وسفن أخرى تشارك في العملية.
 
وقال وزير الزراعة نيتشيتا أدريان أوروس إن وزارته ووزارة النقل وهيئة سلامة الأغذية والحيوانات الوطنية ستفتح تحقيقا في سبب انقلاب السفينة.
 
ورومانيا أكبر مصدر من الاتحاد الأوروبي للأغنام إلى الشرق الأوسط.
روسيا اليوم
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