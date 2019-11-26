living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن تفاصيل مقتل ابنة مليونير بريطاني

26
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تفاصيل مقتل ابنة مليونير بريطاني تدعى غريس ميلاني، أثناء ممارستها العلاقة الحميمة مع شاب تعرفت عليه.
 
وأكدت المحكمة في نيوزيلندا أن المواطن النيوزيلندي جيس كيمبسون البالغ من العمر 27 عاما، قام بقتل الفتاة البريطانية في ديسمبر عام 2018، في مدينة أوكلاند بعدما التقى الاثنان عن طريق تطبيق "تيندر" للمواعدة.
 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشاب قام بمقابلة غريس ميلاني البالغة من العمر 22 عاما، وبعد مقابلتها عشية عيد ميلادها الثاني والعشرين في الثاني من ديسمبر 2018، قام بخنقها بينما كانا يمارسان الجنس.
 
وأنكر الرجل التهمة وزعم محامي الدفاع أن وفاة الضحية كانت مجرد حادث خلال لقاء جنسي عابر "اعتيادي تماما". 
 
وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، علم أعضاء هيئة المحلفين، أن المتهم وضع جثة ميلاني في حقيبة سفر واستأجر سيارة لنقلها ثم دفنها في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن وسط أوكلاند، حيث عثر عليها بعد أسبوع.
 
كما علمت المحكمة أن المتهم التقط صورا حميمية للضحية بعد وفاتها وذهب إلى مواعدة أخرى في اليوم التالي عبر "تيندر"، حيث قال للفتاة الثانية إنه سمع قصة عن رجل أودع السجن بتهمة القتل بعد "علاقة جنسية غريبة أو عنيفة".
 
وتم احتجاز المتهم ومن المقرر إصدار الحكم بحقه في 21 فبراير.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout