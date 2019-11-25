قناة عبرية: 130 ألف صاروخ بيد "حزب الله" موجهة نحو إسرائيل

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زعمت "القناة 12 العبرية"، مساء اليوم الاثنين، بأن الرد الإيراني ضد إسرائيل بات يقترب، ردا على الهجمات الأخيرة في المنطقة.

ووفقا للقناة يستدل من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وووزير دفاعه، نفتالي بينت، الأخيرة، وكذلك زيارات قادة الجيش الأمريكي المتكررة لإسرائيل، والأزمة السياسية الإسرائيلية، إلى قرب الرد الإيراني.

ورجح المصدر نفسه أن الرد قد يتمثل في هجوم بوابل كثيف من الصواريخ مدعوم بهجوم بعشرات الطائرات المفخخة، أو هجوم عبر البحر ضد سفن حربية أو منشآت نفط إسرائيلية.

ونوه بأن الرد سيكون محفوفا بالمخاطر في حال نفذت إيران هجومها من لبنان، بسبب وجود 130 ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل بيد "حزب الله".