العثور على جثة أمريكي بعد 3 سنوات من وفاته بشقته

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لندن- عربي21 - عثر على جثة أمريكي داخل شقته، بعد ثلاث سنوات من وفاته، في حادثة مفاجئة في أمريكا، لأحد المحاربين القدامى في البحرية الأمريكية.

وبحسب هيئة الإذاعة "بي بي سي"، فإنه عثر على العسكري السابق داخل شقته في مدينة دالاس، في ولاية تكساس، ليتبين أنه متوفى منذ سنوات.

ويدعى العسكري رونالد واين وايت، وكانت عائلته قد أبلغت السلطات عن غيابه في مناسبات عدة.

وقالت والدته، التي تعيش في لونغ آيلاند في نيويورك، إن ابنها كان يتصل بها بانتظام، لكن مكالماته توقفت قبل ثلاث سنوات، لذلك فقد أبلغت عن اختفائه في أقسام عدة للشرطة، لكن قيل لها إنه بالغ وإن طبيعة عمله كانت تتطلب السفر بشكل متكرر ودائم، ولذا فإنه لا يمكن فتح تحقيق على أنه شخص مفقود.

وقالت لمحطة "دبليو إف آي آي" الأمريكية: "سؤالي الأكبر كيف كان ابني قد مات في تلك الشقة ولا أحد يعرف شيئاً؟ لقد عانيت طويلا كل تلك الأيام لأنه لا أحد كان يريد أن يساعدني في العثور عليه".

وتقع شقة المتوفى في مجمع سكني معزول تماما، وكانت جميع نوافذ شقته مغلقة، وربما هذا ما يفسر كيف أن جسده لم يكتشف لفترة طويلة.

وقال محقق في إدارة شرطة ديسوتو، إن الإيجار الشهري للشقة كان يدفع بشكل آلي ومنتظم من حساب وايت لدى صندوق التقاعد الخاص بالبحرية.