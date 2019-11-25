إيفانكا تحرج نفسها أثناء محاولة دعم والدها بتغريدة

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لندن – عربي21 - نشرت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة أثارت الجدل بسبب صاحب الكلمات التي وردت في التغريدة التي تحاول فيها الدفاع عن والدها، بسبب إجراءات عزله التي يقودها الديمقراطيون.

وقالت إيفانكا: "من المحتمل أن يتسم تراجع الأخلاق العامة في الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطة المساءلة كوسيلة لسحق الخصوم السياسيين أو طردهم من مناصبهم".

وذيلت تغريدتها باسم المؤرخ الفرنسي "ألكسيس دي توكفيل".

وبحسب صحيفة "الغارديان" فقد جاءت الردود على عكس ما ترغب به إيفانكا، إذا أوضح المتابعون أن الاقتباس مزيف، وأعاد صياغته الأمريكي جون كلارك هير، مؤلف كتاب القانون الدستوري الأمريكي.

وأعاد كلارك هير صياغة كلمات للمؤرخ الفرنسي في كتابه حول الدستور الأمريكي.