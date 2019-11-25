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إيطاليا تسمح برسو سفينة تقل مهاجرين

25
NOVEMBER
2019
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سمحت السلطات الإيطالية، الأحد، لسفينة تابعة لبعثة الانقاذ الإسبانية تقل مهاجرين من أفريقيا منذ الأربعاء، بالرسو في ميناء جنوبي البلاد.
 
وقال مؤسس البعثة أوسكار كامبس إن إيطاليا سمحت برسو السفينة أوبن آرمز، التي ما زالت تقل 62 مهاجرا أفريقيا، في ميناء تارانتو لإنزال 62 مهاجرا أفريقيا، مشيرا إلى أن السفينة سترسو ظهر الثلاثاء رغم أن وجهتها النهائية قد تتغير.
 
وكانت إيطاليا رفضت في بادئ الأمر دخول مجموعة المهاجرين، المؤلفة من 73 مهاجرا أفريقيا، انتشلتهم "أوبن آرمز" من قارب مطاطي على بعد 80 كيلومترا قبالة ليبيا واقترحت على السفينة التوجه إلى طرابلس، بحسب ما ذكرت رويترز.
 
 وفي وقت لاحق، اضطر خفر السواحل الإيطالي لأجلاء 11 مهاجرا يحتاجون لرعاية صحية إلى ميناء أوغوستا، فيما ألمحت وزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورغيسي إلى أن بلادها قد تخفف موقفها إزاء المهاجرين.
 
وكانت الظروف تدهورت على متن السفينة "أوبن آرمز" في ظل عاصفة قوية تضرب البحر المتوسط، نجم عنها أمواج بلغ ارتفاعها 3 أمتار.
 
ووفقا لرويترز، يوجد على متن السفينة، مهاجرون من وسط وغرب أفريقيا، بينهم 3 نساء ورضيعان و24 قاصرا.
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