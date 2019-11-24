living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد دفنه.. الشرطة تستخرج جثته للتأكد من وفاته

24
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سارعت عائلة رجل توفي في حادث دراجة نارية في غويانا بأميركا الجنوبية، إلى دفنه على الفور من دون إخطار الشرطة، غير أن السلطات قامت باستخراج جثته للتأكيد مما إذا كان قد توفي بالفعل في الحادث.
 
 
ووفقا لتقارير محلية، اصطدمت دراجتان ناريتان ببعضهما السبت في منطقة روبونوني في غويانا، الأمر الذي تسبب بإصابة قائديهما، عرف أحدهما باسم بن أغيلار.
 
وذكرت صحيفة "كايتور نيوز" المحلية أنه تم نقل السائق الآخر إلى المستشفى، حيث كانت حالته مستقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة أغيلار، البالغ من العمر 31 عاما، نقلته إلى المنزل مفترضة أنه قتل في الحادث.
 
وقالت الصحيفة المحلية: "قام أفراد عائلته بنقل جسده، وهو في حالة غيبوبة، من مكان الحادث ونقلوه إلى المنزل، حيث بدأوا على الفور ترتيبات الجنازة".
 
وأضافت أنه وفقا للمعلومات الواردة "لم تكن الشرطة قد سمعت بالحادث، لكن عندما حدث ذلك، شعروا بالحيرة بشأن مكان وجود الضحية الثانية".
 
وذهبت السلطات إلى منزل أغيلار وأصيبت "بالصدمة عندما علمت" أنه دفن بالفعل، واعتقدت أنه دفن حيا، فقاموا باستخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته لدى وصوله، ومن المقرر أن يتم تشريح جثته، وفقا لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.
 
وقال مسؤول محلي للصحيفة إنه من الشائع في الثقافة المحلية "دفن الموتى على الفور".
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout