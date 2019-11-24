حريق بمنزل يتسبب بمقتل طفلين!

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قضت طفلة في الرابعة وشقيقها المراهق البالغ الخامسة عشرة، السبت، في حريق منزل في فولشفيلر، شمال شرقي فرنسا، وفق ما أفادت مصادر حكومية.



وأصيبت جدة الضحيتين البالغة 70 عاما بحروق خطرة في الرجلين والظهر، فيما كانت إصابة رجل في الخامسة والعشرين طفيفة من جراء تنشقه الدخان.

واشتعلت النيران في منزل مؤلف من طابقين وقبو، وفق ما أوضح مايكل شميت الضابط في فرق الاطفاء والاغاثة.

وأصيب رجل آخر شارك في عمليات الانقاذ قبل وصول الاطفائيين، بحروق واسعة في الذراعين واليدين. وأوضح أن "المراهق البالغ 15 عاما علق في الطابق العلوي" بعدما انهار درج المنزل.

وروى أن "تسعة أشخاص كانوا داخل المنزل عند انتشار الحريق". ولم يعرف بعد مصدر الحريق.