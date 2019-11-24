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أعلن خفر السواحل الإيطالي، السبت، أنه أنقذ 143 مهاجرا سقطوا في البحر عندما انقلب زورقهم وسط أحوال جوية سيئة بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية جنوب صقلية.



وقال خفر السواحل إن عملية الإنقاذ التي قامت بها 4 من زوارقه الآلية، مضيفا أن الإنقاذ بدأ بعد أن أشار مواطن إيطالي إلى أن زورقا طوله 10 أمتار كان يترنح على بعد ميل من لامبيدوسا.

كما قال خفر السواحل إنه لم يتم رصد أي جثث ولم تكن هناك إشارة إلى أي شخص مفقود، لكن التلفزيون الحكومي الايطالي قال إن شخصين ربما فقدا.

وكانت مروحية وطائرة تابعتان لخفر السواحل من بين الطائرات، التي تم نشرها في عملية الإنقاذ، ونقل الذين جرى إنقاذهم إلى ميناء لامبيدوسا.

ورغم الخطر على حياتهم، ينطلق المهاجرون في رحلات على متن زوارق بالية يطلقها تجار البشر في ليبيا، رغم أن المهاجرين يعانون من أزمة إنسانية بعد وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي تطور منفصل، أعلنت الداخلية الإيطالية أن سفينة إنقاذ إنساني على متنها 213 مهاجرا جرى إنقاذهم من البحر، سمح لها بدخول ميناء ميسينا بصقلية، وبهبوط ركابها منها.

ويوم الجمعة نقل شخصان كانا على متن السفينة أوشن فايكينغ بمروحية إلى مالطا، وفق ما ذكرت منظمتا أطباء بلا حدود، مشيرة إلى أن أحد من جرى إجلاؤهم كانت امرأة حبلى حملا متقدما في توأم، في حين كان الآخر رجلا مصابا بطلق ناري في كتفه بليبيا.

وقالت وزارة الداخلية إن مالطا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا طلبت أن تقوم المفوضية الأوروبية بتنشيط إجراءات إيجاد دول راغبة في استقبال مهاجرين، ولم تقدم الوزارة أي إشارة على الوقت الذي تتطلبه تلك العملية، أو متى يمكن لركاب أوشن فايكينغ الهبوط في صقلية.