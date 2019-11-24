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مطور عقارات خدع المشترين بطريقة "لا تخطر على البال"

24
NOVEMBER
2019
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تعرض عشرات السكان وسط الصين إلى خدعة كبيرة، بعد أن لجأ مطور إحدى العقارات إلى حيلة لا تخطر على البال، من أجل إغرائهم لشراء شقق في مجمعه السكني.
 
 
وأعرب مشترو المنازل عن خيبة أملهم من أحد مطوري العقارات في مدينة تشانغشا الصينية، بسبب خداعهم من خلال وعود بوجود مساحات خضراء وحدائق.
 
لكن المفاجأة الكبرى التي لم يكن يتوقعها المشترون هو وجود بحيرة وهمية وسط المباني، إذ لجأت الشركة إلى دهن الأرضية باللون الأزرق لتبدو وكأنها بحيرة.
 
وعبر كثير من السكان الذين اشتروا شققهم في المكان عن سخطهم من تصرف الشركة العقارية، بعد أن تسلموا مفاتيحهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكر موقع "أدويتي سنترال".
 
 وبعد أن توقع المشترون أن يكون المجمع السكني مثاليا، بحسب فيديو ترويجي للمكان، فقد تفاجأوا بأن شققهم تطل على بحيرة مزيفة، وان الحدائق كانت حبرا على ورق.
 
وأظهرت صور الناس وهم يمشون فوق البحيرة الوهمية فيما تبدو على وجوههم علامات الذهول، بينما دخل آخرون في موجة ضحك هستيرية بسبب ما جري.
 
ودافع مطور العقارات عما فعلته الشركة، قائلا إن المشروع قد تم تنفيذه بطريقة "مرضية"، ووفقا للمعايير الحكومية، مضيفا أنهم سيجتمعون مع مالكي المنازل لمحاولة حل بعض المشكلات.
 
 
 
 
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