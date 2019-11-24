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من هيروشيما وناغازاكي.. رسالة "نووية" من البابا فرانسيس

24
NOVEMBER
2019
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وصل البابا فرانسيس السبت إلى اليابان، حاملا رسائل قوية من أجل تدمير الأسلحة النووية، يوجهها من مدينتي هيروشيما وناغازاكي اللتين تعرضتا لقصف بقنبلتين ذريتين.
 
 
وحطت الطائرة التي تقل الحبر الأعظم صباح السبت في طوكيو، المحطة الثانية والأخيرة من جولة في آسيا شملت تايلاند، حيث أمضى 4 أيام ركز خلالها على الحوار بين الأديان في البلد ذي الغالبية البوذية ويشكل فيه الكاثوليك أقلية صغيرة جدا، وفق "فرانس برس".
 
وستستمر زيارة البابا إلى اليابان 4 أيام، وأبرز محطاتها يوم طويل في ناغازاكي (جنوب غرب) الأحد، ثم هيروشيما (غرب) اللتين تعرضتا قبل 74 عاما لقصف أميركيتين بقنبلتين ذريتين، أسفر عن سقوط 74 ألف قتيل و40 ألف قتيل على التوالي.
 
وكان الحبر الأعظم عبر مرارا عن إعجابه باليابان التي كان يرغب في شبابه في زيارتها كمبشر، لكنه اضطر للتخلي عن خطته بعد عملية جراحية في الرئة.
وسيوجه البابا نداء من أجل إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل.
 
وصرح في مطلع الأسبوع في تسجيل فيديو وجهه إلى اليابانيين: "أصلي معكم حتى لا تطلق القوة المدمرة للأسلحة النووية أبدا من جديد في تاريخ البشرية".
 
وأكد أن "بلدكم يعي المعاناة التي سببتها الحرب"، داعيا إلى "الاحترام المتبادل الذي يؤدي إلى سلام آمن يجب الدفاع عنه بقوة".
 
والبابا فرانسيس هو أول رأس للكنسية الكاثوليكية الذي يتوجه إلى اليابان، التي يبلغ عدد الكاثوليك فيها 440 ألف شخص من أصل عدد السكان البالغ 126 مليون نسمة، منذ زيارة يوحنا بولس الثاني في 1981.
 
ووصلت المسيحية إلى اليابان مع أوائل المبشرين الكاثوليك في 1549، لكن هذه الديانة منعت بعد بضعة عقود وتعرض المسيحيون للاضطهاد والتعذيب والقتل إذا لم يتخلوا عن ديانتهم.
 
وانعزلت اليابان عن العالم من بداية القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، وعندما عاد المبشرون إليها في تلك الفترة فوجئوا باكتشاف "مسيحيين مختبئين"، أي عشرات الآلاف من اليابانيين الذي أخفوا ديانتهم الكاثوليكية لـ250 عاما وتبنوا في الظاهر العقائد والشعائر اليابانية.
 
وسيقوم البابا فرنسيس بتكريم هؤلاء خلال زيارته لناغازاكي، الأحد.
 
وسيتوقف الحبر الأعظم في هيروشيما الأحد ليلقي كلمة في نصب السلام بالقرب من المكان الذي ألقى فيه الطيران الأميركي أول قنبلة ذرية، في السادس من أغسطس 1945.
 
 
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