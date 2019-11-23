بالصور - "الأمازونية" الروسية أقوى نساء الأرض ومعظم رجالاتها

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تعد ناتاليا كوزنتسوفا الملقبة بـ"الأمازونية الروسية"، أقوى امرأة في روسيا وربما في أوروبا كلها، وتحظى باهتمام كبير حيث يتابعها على "إنستغرام" أكثر من نصف مليون متابع.

بدأت ناتاليا البالغة 28 عاما، رياضة رفع الأثقال في سن 14 عاما، ومارست عدة رياضات قتالية، قبل أن تتخصص في رياضة الرفع بالقوة وتحرز عدة ألقاب في روسيا وأوروبا.

وأحرزت "سيدة العضلات" كما يلقبها البعض في عام 2014 بطولة روسيا في رياضتي الرفع بالقوة والرفع بالقوة بيد واحدة بعد أن حطمت الرقم القياسي للبطولة.

وفي نفس العام حققت بطولة العالم في رياضة رفع الأثقال التي أقيمت في شبه جزيرة القرم الروسية، وكذلك بطولة أوروبا في الضغط والرفعة الميتة.

وفي 2015 استمرت في تحطيم الرقم القياسي لبطولة أوروبا في الرفعة الميتة.

وبعد اكتساح عالم رياضة الرفع بالقوة قررت نتاليا رفع تحد جديد وطرق باب رياضة بناء الجسم، وأحرزت لقب بطولة الجائزة الكبرى Baikal Grand Prix عام 2018.

وشاركت في بطولة رومانيا الدولية، التي مكنتها من الحصول على بطاقة الاحتراف، ولم تثبت بعد مشاركتها في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

ولدت ناتاليا كوزنيتسوفا في الأول من شهر يوليو 1991، في مدينة تشيتا في أقصى شرق روسيا، ويبلغ طولها 168 سم، بينما يتراوح وزنها ما بين 85-100 كغ.

ناتاليا، متزوجة من فلاديسلاف كوزنتسوف وخريجة جامعة موسكو للتربية البدنية لعام 2013.