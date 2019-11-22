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جمعية فرنسية: 80% من ضحايا الإرهاب مسلمون

22
NOVEMBER
2019
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عربي 21 - قال رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب (AFVT)، غيوم دونوا دو سان مارك، إن 80 بالمئة من ضحايا الإرهاب حول العالم، هم مسلمون.
 
 
جاء ذلك خلال حديثه للأناضول، على هامش "المؤتمر الدولي لضحايا الإرهاب"، المنعقد حاليا في مدينة نيس الفرنسية.
 
 
وتطرق دو سان مارك إلى أنشطة الجمعية، مبينا أنهم يتخذون خطوات مهمة لتأمين عودة الأشخاص المتضررين من الهجمات الإرهابية إلى حياتهم الطبيعية، موضحا أن "الجمعية تقوم أيضا بأنشطة للحيلولة دون تطرف أفراد المجتمع، مثل زيارة المحكومين في السجون، والتحدّث معهم، وشرح كيفية ابتعادهم عن الحقد والكراهية".
 
وأشار دو سان مارك إلى أن 80 بالمئة من ضحايا الإرهاب حول العالم، هم من المسلمين، مضيفا أن "المسلمين أول من ذاق ويلات الإرهاب، ومن الضروري جدا التذكير بهذا الأمر في أوروبا".
 
 
وتابع، "لأن البعض يظنون أن منفذي الهجمات الإرهابية مسلمون، وأن الضحايا من غير المسلمين، وهذا غير صحيح"، لافتا إلى دعوتهم العديد من ضحايا الإرهاب المسلمين إلى المؤتمر، لإظهار أن المسلمين أيضا هم ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
 
 
وانطلق "المؤتمر الدولي لضحايا الإرهاب"، الخميس، ويستمر لغاية السبت، بمشاركة 450 شخصا من ضحايا الإرهاب، قادمين من 80 بلدا حول العالم، بينهم 4 أتراك.
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