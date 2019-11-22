living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو صادم.. يضرب محجبة حامل بلا أي سبب

22
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رصدت كاميرا مراقبة لحظات اعتدى فيها رجل بقسوة على امرأة محجبة أثناء جلوسه في مقهى بمدينة سيدني الأسترالية، في حادث اعتبرته مؤسسة إسلامية أسترالية ضمن "كراهية الإسلام".
 
 
وأظهرت تسجيلات الكاميرا رجلا يقترب من طاولة حيث كانت تجلس 3 نساء يرتدين الحجاب في المقهى.
 
ومن دون وقوع أي استفزاز واضح، شوهد المشتبه به البالغ من العمر 43 عامًا وهو ينقض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة 31 عامًا، والتي أفادت الشرطة أنها حامل في أسبوعها الـ38.
 
وبعدما لكمها مرات عدة، سقطت المرأة أرضًا وداس عليها، قبل أن يبعده أشخاص في المكان.
 
 
من جهته، أشار الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية إلى أن الرجل سُمع وهو "يصرخ بخطاب كراهية معاد للإسلام في وجه الضحية وصديقتيها".
 
وقال المسؤول في الشرطة لوك سيونكجي "لولا تصرفات أفراد المجتمع هؤلاء الشجاعة لوقف الهجوم، لكانت الضحية تعرضت لإصابات أخطر بكثير".
 
 
وذكرت الشرطة الجمعة أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعد الهجوم، وغادرتها لاحقًا.
 
وأشار بحث أصدرته جامعة "تشارلز ستورت" مؤخراً إلى أن كراهية الإسلام في أستراليا "ظاهرة متواصلة"، وأن النساء اللواتي يرتدين الحجاب هنّ الأكثر عرضة للخطر.
 
واستنتج الباحثون أن 96 بالمئة من أصل 113 امرأة ضحية تم تسجيل تعرضهنّ للترهيب الجسدي والمضايقة، كنّ يرتدينَ الحجاب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout