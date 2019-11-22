حال انتخابه رئيسا.. بايدن سيحاسب السعودية على انتهاكاتها

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لندن- عربى21 - تعهد جو بايدن، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بمحاسبة السعودية والصين وكل دولة تنتهك حقوق الإنسان، قائلا: "إن مسألة حقوق الإنسان ستكون أساس انخراط بلاده مع العالم، حال فوزه بالرئاسة".

وأضاف بايدن في مناظرة أولية بين الطامحين لنيل ترشيح الحزب، في مقتطفات نشرها عبر حسابه على تويتر: "كرئيس، سيحاسب جو بايدن السعودية والصين وكل دولة تنتهك حقوق مواطنيها".

وتابع: "في عهد ترامب، أصبح تهديد كوريا الشمالية أكثر سوءا ولم يتجه للأفضل. وكرئيس، سينسق جو بايدن عن كثب مع حلفائنا لمحاسبة الصين لعدم ضغطها على كوريا الشمالية.. وسوف ينظر إلى (زعيمها) كيم جونغ أون على ما هو عليه.. كطاغية فظ".. مشيرا إلى أنه سيتعامل أيضا مع حلول لمسألة تغير المناخ.