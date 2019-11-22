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ترامب يوقع مشروعا للإنفاق تجنبا "لإغلاق حكومي"

22
NOVEMBER
2019
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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على مشروع توافقي موقّت للإنفاق الفيدرالي يستمر حتى 20 ديسمبر، بهدف تجنب شلل المؤسسات الأميركية أو ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي".
 
وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطية والجمهوريون في الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترامب قد قطعه خلال حملته الانتخابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
 
وفي ظل الانقسام الحاصل من جراء التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون بهدف عزل ترامب من منصبه، يشعر النواب بالقلق حيال قدرتهم على التوصل إلى اتفاق ميزانية طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل.
 
ووقع ترامب على مشروع الإنفاق الفيدرالي المؤقت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتًا مقابل 20. وكان المشروع قد تمت أيضا الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192.
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