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بطريقة لا تصدق.. طيار مزيف خدع مطارات العالم

22
NOVEMBER
2019
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لفترة طويلة، تمكن رجل هندي من خداع سلطات مطارات عدة بزي مزيف، وهوية مفبركة، قبل أن يكتشفوا حقيقته.


وقالت صحيفة "تايمز أوف ذا إنديا" الهندية، إن راجان محبوباني اعتاد أن يرتدي الزي الرسمي الخاصة بشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، وذلك من أجل الحصول على مزايا عديدة.

ومن هذه المزايا، تجاوز طابور المسافرين والدخول إلى الطائرات من المدخل المخصص عادة لطاقم الطائرة، والحصول على ترقيات المقاعد بصورة مجانية.

واعترف محبوباني، الذي يبلغ من العمر (48 عاما)، بأنه سافر بهذه الطريقة 15 مرة قبل أن توقفه سلطات مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي، الثلاثاء الماضي، حيث كان يستعد للصعود على متن الطائرة المتوجهة إلى كالكتا، شرقي الهند.

وقال إنه حصل أيضا على بطاقة هوية عمل مزيفة في الشركة الألمانية، حتى يقنع السلطات بأنه يعمل داخل الشركة الشهيرة.

وبدا أن قصة "الطيار المزيف" تشبه إلى حد كبير قصة فيلم الأميركي "امسكني لو استطعت" الذي أنتج عام 2002 من إخراج ستيفن سبيلبيرغ، وقام ببطولته ليوناردو دي كابريو، الذي برع في تزوير أوراق رسمية لفترة طويلة، جنى خلالها مئات آلاف الدولارات.

وقال مسوؤل في المطار الهندي لشبكة" سي أن أن" الأميركية إن أحد موظفي الشركة الألمانية حذر سلطات المطار بأنه يشتبه في رجل ينتحل صفة طيار في الشركة.

والغريب في قصة محبوباني أنه وثق ممارساته غير القانونية بفيديوهات نشرها على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، ربما للتفاخر..!

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