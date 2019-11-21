أعلام جمهورية دونيتسك الشعبية الرئيس الأوكراني يفتتح جسرا يرفرف فوقه العلم الروسي

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حضر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حفل افتتاح جسر فوق نهر سيفيرسكي دونيتس.

وتم تدمير هذا الجسر خلال عملية عسكرية شنها نظام الحكم الأوكراني على أهالي منطقة دونباس الذين تمردوا على انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

وأخيرا أعيد بناء هذا الجسر الذي يربط بلدة لوغانسكايا التي تقع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنها مناوئو "انقلاب كييف" بسائر أراضي أوكرانيا.

وأعلن الرئيس زيلينسكي عبر موقع "تلغرام": "افتتحنا جسرا وعدنا بترميمه في بلدة لوغانسكايا قبل أيام من الموعد المقرر".

ولكيلا ينزعج متشددون من دعاة مواصلة الحرب حتى استعادة السيطرة على منطقة دونباس بالقوة من افتتاح الجسر الذي يصل إلى جمهورية دونيتسك، أكد الرئيس الأوكراني أن الجسر ضيق إلى درجة لا تستطيع معها الدبابة السير عليه.

ولفت أحدهم عبر موقع "فيسبوك" إلى أن الجسر الذي افتتحه الرئيس الأوكراني ترفرف فوقه أعلام روسية.

ومن الجدير ذكره أن روسيا توفر دعمًا إغاثيًا لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.