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رونالدو يكشف "حقيقة زواجه" في المغرب

21
NOVEMBER
2019
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كشفت مصادر مقربة من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حقيقة زواج "الدون" من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز في المغرب.
 
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المصادر نفيها للتقارير الصحفية، التي تحدثت عن زواج النجم البرتغالي (34 عاما) من صديقته الإسبانية.
 
وذكرت مجلة "نوفيلا 2000" الإيطالية، أن نجم "السيدة العجوز"، تزوج من جورجينا بشكل سري، وأقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس الماضي.
 
وتناقلت الصحف الإيطالية زواج رونالدو سرا من صديقته، حيث عنونت صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو رونالدو تزوج، قام بحفل زفاف سري في المغرب"، وأضافت الصحيفة، أن حفل الزفاف كان "سريا للغاية"، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه بمدينة مراكش.
 
وتساءلت "توتو سبورت"، عن السبب وراء هذه السرية في حياة رونالدو، مؤكدة أن والدته قد تكون ربما من بين الأسباب، كونها غيورة للغاية على ابنها.
 
وأضافت الصحيفة الإيطالية أن أحد المقربين من اللاعب اعترف بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات قام في الصيف الماضي بالسفر إلى ماديرا (مسقط رأس رونالدو) رفقة محاميه لتعديل وصيته وتحويل بعض ممتلكاته لجورجينا وأحقية التصرف فيها، علما بأن كل ممتلكاته كانت تحت تصرف أمه.
 
وانتشرت شائعات كثيرة العام الماضي عن تجهيزات يقوم بها رونالدو وجورجينا لزفافهما في مدينة تورينو الإيطالية.
 
يذكر أن جورجينا (25 عاما) هي أم ابنة النجم البرتغالي، وتدعى ألانا، والتي ولدت في 12 نوفمبر عام 2017.
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