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لافروف: أنقرة لا تخطط لعملية عسكرية جديدة في سوريا

20
NOVEMBER
2019
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نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله الأربعاء، إن أنقرة أبلغت موسكو أنها لا تخطط لعملية جديدة بسوريا، رغم تصريحات سابقة عن عزمها القيام بذلك.
 
 
واستنكرت موسكو، الثلاثاء، التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد شمال شرقي سوريا.
 
وأكدت وزارة الدفاع الروسية عزمها إرسال مزيد من عناصر الشرطة العسكرية لنشرهم على الحدود السورية مع تركيا.
 
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قد نقلت الاثنين عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله، إن أنقرة ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا إذا لم يتم تطهير المنطقة ممن وصفهم بالإرهابيين.
 
وبموجب اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة، أقامت تركيا منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بطول 120 كيلومتر تشمل تل أبيض وتقع مباشرة تحت السيطرة التركية.
 
كما تم الاتفاق على إقامة شريط حدودي بعمق 30 كيلومترا شرق وغرب هذه المنطقة يكون خاليا من المسلحين الأكراد، على أن يتم تسيير دوريات تركية وروسية فيه بعمق عشرة كيلومترات.
 
وتأمل أنقرة أن تعيد إلى هذه المناطق نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري يتواجدون حاليا على أراضيها.
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