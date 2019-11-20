مقتل جنديين أميركيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

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أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، عن مقتل اثنين من جنوده في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لا ترجح سقوطها بنيران معادية.

وقال الجيش الأميركي في بيان إن التحقيق يجري في سبب تحطم الطائرة، مؤكدا أن التقارير الأولية "لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو"، وفق ما ذكرت رويتر.

ويأتي سقوط الطائرة الأميركية بعد ساعات قليلة من تصريحا للرئيس الأفغاني أشرف غني، قال فيها إن قوات الأمن "محت" مسلحي تنظيم داعش في أفغانستان.

ووفقا لسياسة وزارة الدفاع الأميركية، يتم حجب أسماء أفراد الخدمة العسكرية الذين يقتلون أثناء العمليات لمدة 24 ساعة إلى حين إبلاغ أقاربهم.